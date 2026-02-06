(16) 99963-6036
Vítima de acidente na SP-215 tinha 43 anos e residia em Descalvado

06 Fev 2026 - 09h01Por Da redação
Local da colisão - Crédito: SCALocal da colisão - Crédito: SCA

A vítima do acidente entre um carro e uma carreta na tarde de ontem na SP-215, foi identificada como Joice Adriana de Paula Ferreira Silvestre, de 43 anos. Ela residia em Descalvado.

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Civil, as informações apontam que o condutor da carreta perdeu o controle da direção, invadiu a faixa contrária e acabou colidindo de frente com o veículo onde Joice estava.

Com o impacto, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local, antes da chegada das equipes de resgate. O motorista do automóvel, os demais ocupantes e o condutor do caminhão foram socorridos e encaminhados a unidades hospitalares da região, com ferimentos que ainda serão avaliados por meio de laudos médicos.

A Polícia Militar realizou o isolamento da área, sinalização da via e acionou a perícia técnica para apurar as circunstâncias do acidente. A rodovia ficou parcialmente interditada durante o atendimento da ocorrência e foi liberada após a conclusão dos trabalhos.

Os motoristas envolvidos foram submetidos ao teste do etilômetro, que apresentou resultado negativo para ingestão de álcool em ambos os casos.

O caso foi registrado como homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, conforme o Código de Trânsito Brasileiro, e será investigado pela Polícia Civil.

