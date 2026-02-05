(16) 99963-6036
Colisão frontal entre carro e caminhão deixa uma vítima fatal na SP-215

05 Fev 2026 - 15h25Por Jessica Carvalho R
Uma colisão frontal entre um caminhão e um carro foi registrada na tarde desta quinta-feira (5), na rodovia SP-215, no km 145, nas proximidades do bairro Novo Horizonte.

O carro trafegava no sentido São Carlos–Descalvado quando, segundo relatos de sobreviventes, o caminhão de grande porte teria invadido a faixa contrária e colidido frontalmente com o veículo. No automóvel estavam moradores de Descalvado.

No carro estavam o condutor, sua esposa e a filha dela — enteada do motorista — que ocupava o banco traseiro. A mulher, que estava no banco dianteiro como passageira, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o padrasto e a enteada foram socorridos por equipes da Unidade de Resgate e da USA (Unidade de Suporte Avançado) e encaminhados à Santa Casa com ferimentos leves.

Após a colisão, o motorista do caminhão perdeu o controle da direção, saiu da pista e invadiu uma residência às margens da rodovia. O veículo atingiu um poste — que foi derrubado —, colidiu contra o carro de um pedreiro que trabalhava no local e ainda danificou parte do telhado da casa. Apesar do susto, ninguém que estava na residência ficou ferido.

O condutor do caminhão sofreu ferimentos leves e está sendo socorrido pela equipe da concessionária responsável pela administração da rodovia.

Equipes do Corpo de Bombeiros atuaram na ocorrência e realizaram o desencarceramento da vítima fatal. O policiamento rodoviário também esteve presente para o registro e apuração das causas do acidente.

