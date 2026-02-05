Câmera flagra colisão que terminou com a morte de mulher na SP-215; veja vídeo

Crédito: Reprodução

Uma câmera de segurança registrou um grave acidente entre um carro e um caminhão na tarde desta quinta-feira (5), na rodovia Doutor Paulo Lauro (SP-215), em São Carlos, que resultou na morte de uma mulher.

Segundo relatos de sobreviventes, o caminhão invadiu a faixa contrária e atingiu frontalmente o carro, que trafegava no sentido São Carlos–Descalvado. No veículo estavam o motorista, sua esposa e a filha dela — enteada do condutor —, que ocupava o banco traseiro.

A mulher, passageira do banco dianteiro, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O padrasto e a enteada foram socorridos por equipes da Unidade de Resgate e da USA (Unidade de Suporte Avançado) e encaminhados à Santa Casa com ferimentos leves.

Após a colisão, o caminhão perdeu o controle, saiu da pista e invadiu uma residência às margens da rodovia, atingindo um poste, danificando parte do telhado da casa e colidindo com o carro de um pedreiro que estava no local. Apesar do susto, ninguém na residência se feriu. O motorista do caminhão sofreu ferimentos leves e recebeu atendimento da equipe da concessionária responsável pela rodovia.

