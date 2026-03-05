Terceiro suspeito de roubo e perseguiÃ§Ã£o que terminou em morte Ã© preso pela PM de SÃ£o Carlos

CrÃ©dito: Foto: SCA

A Polícia Militar prendeu o terceiro suspeito de participação no roubo de um carro e na perseguição policial que terminou em morte após confronto na Rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos.

O novo desdobramento ocorreu quando a ex-mulher do segundo suspeito já capturado, compareceu ao Plantão Policial acompanhada da filha do casal. De acordo com informações, o objetivo seria permitir que a menina desse um último abraço no pai antes de ele ser encaminhado para o sistema prisional.

Durante o contato com policiais militares da Patrulha Rural, surgiram informações que levantaram suspeitas sobre a situação. Após averiguação, a equipe s descobriu que o terceiro envolvido no assalto estava escondido dentro de um veículo GM/Tracker, utilizado pela mulher.

A ex-companheira de um dos suspeitos teria saído da cidade de Porto Ferreira até São Carlos supostamente a pedido dele e de outro envolvido, com a intenção de resgatar o homem que havia fugido durante a abordagem. Diante da descoberta, ele foi localizado dentro do carro e imediatamente detido pelos PMs.

CONFRONTO E PRISÃO

A ocorrência teve início quando a Polícia Militar recebeu a informação de que um GM/Prisma, produto de roubo, estaria trafegando pela rodovia SP-215, no sentido Porto Ferreira. As equipes localizaram o veículo e iniciaram um acompanhamento policial, que seguiu até a Rodovia Washington Luís (SP-310), nas proximidades do km 223, em São Carlos.

Segundo a PM, ao perceberem a aproximação da viatura, os ocupantes abandonaram o carro no acostamento e fugiram a pé para uma área de mata às margens da rodovia. Durante a fuga, os suspeitos teriam efetuado disparos de arma de fogo contra os policiais, que reagiram para cessar a agressão.

Com apoio do helicóptero Águia e da Polícia Militar Rodoviária, os policiais militares localizaram um deles baleado, com um revólver calibre .38 ao lado do corpo. O suspeito morreu no local, antes da chegada do socorro.

Nas proximidades da mata, também foi encontrado um carregador alongado de pistola calibre .40. Outro homem de 26 anos, natural de Porto Ferreira, foi capturado posteriormente escondido em um sítio no bairro Novo Horizonte, em São Carlos.

Agora, com a prisão do terceiro envolvido, a Polícia Civil segue investigando o caso para esclarecer a participação de cada suspeito e as circunstâncias da perseguição que terminou em morte.

