Segundo suspeito de participar de perseguiÃ§Ã£o que terminou em morte na SP-310 Ã© preso em SÃ£o Carlos

A Polícia Militar o segundo homem de 26 anos, acusado de ter envolvimento com a perseguição policial que terminou em morte foi preso na tarde desta quinta-feira (5), escondido em um sítio no bairro Novo Horizonte em São Carlos. O confronto entre a PM e criminosos aconteceu, Rodovia Washington Luís (SP-310).

Segundo a PM, o suspeito detido é de Porto Ferreira e era um dos ocupantes do carro, mas conseguiu fugir a pé e se embrenhou em uma área de mata próxima. Os policiais militares, realizaram buscas intensivas pela região e conseguiram localiza - lo.

A ocorrência teve início quando PMs receberam a informação de que um GM/Prisma, produto de roubo, estaria trafegando pela rodovia SP-215, no sentido Porto Ferreira. Com base nas informações, as equipes localizaram o veículo e iniciaram um acompanhamento.

Durante a fuga, o carro seguiu até a Rodovia Washington Luís (SP-310), nas proximidades do km 223 e de acordo com a Polícia Militar ao perceberem a aproximação da viatura, os ocupantes desceram no acostamento e fugiram a pé em direção a uma área de mata às margens da rodovia. Ainda conforme o relato policial, durante a fuga os suspeitos teriam efetuado disparos de arma de fogo contra os policiais militares, que reagiram para cessar a agressão.

Um dos bandidos e com apoio de outras equipes, com participação do helicóptero Águia e da Polícia Militar Rodoviária foi feito um cerco na região. Os PMs encontraram durante as buscas, um suspeito baleado caído com um revólver calibre .38 ao lado do corpo.

Nas proximidades da entrada da mata, os policiais militares também localizaram um carregador alongado de pistola calibre .40. A área foi preservada para os trabalhos da perícia técnica, que irá analisar o local e as circunstâncias do confronto.

O caso será investigado pela Polícia Civil, que deverá apurar todos os detalhes da perseguição e a participação dos envolvidos

