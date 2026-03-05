(16) 99963-6036
Homem morre apÃ³s confronto com a PM durante perseguiÃ§Ã£o a carro roubado na SP-310 em SÃ£o Carlos

Suspeito ainda nÃ£o identificado estava com queixa de roubo e teria atirado contra os policiais militares antes de fugir para Ã¡rea de mata Ã¡s margens da rodovia Washington LuÃ­s

05 Mar 2026 - 12h04Por FlÃ¡vio Fernandes
Um homem morreu após entrar em confronto com a Polícia Militar na manhã desta quinta-feira (5), no km 225 da Rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos. 

Segundo informações da PM, os policiais militares faziam patrulhamento quando receberam informação de que um GM/Prisma produto de roubo estaria transitando pela SP-215 no sentido Porto Ferreira. Com base nas informações, a equipe localizou o veículo e iniciou um acompanhamento pela rodovia.

Durante a perseguição, o carro seguiu em fuga até a região da Rodovia Washington Luís, próximo ao km 223 e ao perceberem a aproximação da viatura, os ocupantes pararam no acostamento e correram em direção a uma área de mata às margens da pista. Ainda conforme o relato policial, os suspeitos teriam efetuado disparos de arma de fogo contra os PMs, que reagiram para cessar a agressão.

Após o primeiro confronto, os criminoso se dispersaram pela mata e equipes de apoio foram acionadas para realizar buscas na região com apoio do helicóptero Águia e da Polícia Militar Rodoviária.

Os policiais militares localizaram um homem baleado, com um revólver calibre .38 ao lado do corpo. e equipes de resgate chegaram a ser acionadas mas apenas constatara o óbito do suspeito, que ainda não foi identificado.  Nas proximidades da entrada da mata, os policiais também foi encontrado um carregador alongado de pistola calibre .40.

A área foi preservada para os trabalhos da perícia, que irá analisar o local e as circunstâncias do confronto. O caso será investigado, pela Polícia Civil e a ocorrência segue em andamento. 

