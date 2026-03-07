PM prende quarto suspeito de envolvimento em roubo e apreende grande quantidade de drogas

A Polícia Militar prendeu, na noite de sexta-feira (6), o quarto envolvido em um roubo ocorrido na cidade de Bauru. A ação foi realizada por equipes do 38º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I), por meio do Pelotão de Porto Ferreira, após intensas buscas e diligências.

Durante a operação, dois jovens, ambos de 18 anos, foram detidos. Na ação, os policiais apreenderam diversos materiais ilícitos, entre eles três simulacros de arma de fogo, seis telefones celulares e um veículo Fiat Uno, que havia sido furtado.

Também foram localizadas grandes quantidades de entorpecentes, totalizando 302 pinos de cocaína, 900 invólucros da mesma droga, 504 gramas de cocaína a granel e 1,336 quilo de maconha.

Segundo a Polícia Militar, um dos suspeitos foi localizado escondido em uma residência no bairro Santa Cruz. Contra ele já havia um mandado de prisão por roubo. De acordo com as informações, o indivíduo já havia sido preso anteriormente após praticar um assalto a uma casa lotérica, mas acabou sendo liberado por decisão judicial e, em liberdade, voltou a cometer o mesmo tipo de crime.

A ocorrência foi apresentada na delegacia, onde os envolvidos permaneceram à disposição da Justiça. A Polícia Militar destacou que a ação demonstra o empenho das equipes no combate à criminalidade e na garantia da segurança da população.

Leia TambÃ©m