Veja o que se sabe sobre roubo que terminou em confronto com a PM e morte de suspeito em SÃ£o Carlos

O caso do roubo seguido de perseguição policial que terminou em confronto armado e na morte de suspeito Lucas Ronilton Bento de de 33 anos, ganhou novos desdobramentos, em São Carlo. A ocorrência, registrada na tarde desta quinta-feira (5), na Rodovia Washington Luís (SP-310), mobilizou diversas equipes da Polícia Militar e resultou também na prisão de dois homens acusados de participação no crime.

Segundo o boletim de ocorrência, a ação começou após policiais militares receberem informações sobre um veículo roubado na cidade de Bauru, um GM/Prisma branco, que estaria circulando pela rodovia SP-215 no sentido Porto Ferreira.

Com base nas características do carro, os PMs localizaram o veículo e iniciaram um acompanhamento policial. Durante a tentativa de abordagem, o motorista não obedeceu à ordem de parada e acelerou, iniciando uma fuga que seguiu até a Rodovia Washington Luís, nas proximidades do km 223.

O carro acabou parando no acostamento e três ocupantes desembarcaram e correram em direção a uma área de mata às margens da pista. Na fuga o trio atirou contra as equipes, que revidaram a injusta agressão.

Durante o confronto, Lucas foi atingido por tiros e após as buscas na área de mata, os policiais militares localizaram o homem caído no chão, com um revólver calibre .38 ao lado do corpo. A USA (Unidade de Suporte Avançado) do Samu e da concessionária que administra a rodovia, foram acionadas mas quando chegaram apenas constataram o óbito.

A Polícia Militar continuou a realizar buscas na região e conseguiu localizar e prender dois homens acusados de participação no crime. Um deles de 26 anos, foi encontrado escondido em um sítio com o celular da vítima do assalto no bairro Novo Horizonte, em São Carlos. ,

O outro suspeito preso de 27, foi encontrado pelos policiais militares escondido no carro da ex-companheira do comparsa detido próximo do Plantão Policial. A intenção dele era se apresentar e a da mulher de levar a filha para dar um abraço no pai, mas segundo os investigadores ela estava tentando auxiliar na fuga.

As equipes também apreenderam diversos objetos e pertences ligados ao crime, incluindo celulares e cartões bancários. A arma dos PMs foi apreendida, para perícia.

O veículo roubado foi recuperado e posteriormente devolvido ao representante da vítima e o delegado registrou um boletim de ocorrência, como homicídio decorrente de intervenção policial, roubo e resistência. Em seguida, a dupla foi encaminhada para o Centro de Triagem de São Carlos.

A Polícia Civil segue investigando o caso para esclarecer todos os detalhes do crime, da perseguição policial e do confronto que terminou com a morte de Lucas.

