Jovem que tentou matar a ex-namorada a tiros está sendo julgado em São Carlos

Local onde ocorreu o crime - Crédito: arquivo SCA

O jovem acusado de tentar matar a ex-namorada a tiros está sendo julgado nesta quinta-feira (12), no Fórum Criminal de São Carlos. Ele já havia sido julgado e condenado anteriormente pelo crime de posse ilegal de arma de fogo. Agora, o júri analisa a acusação de tentativa de homicídio.

O crime ocorreu na noite do dia 9 de maio, no bairro Santa Angelina. A vítima, uma adolescente de 15 anos, foi baleada enquanto estava próxima a uma adega. Segundo as investigações, o então acusado teria passado de motocicleta pelo local e efetuado três disparos.

Um dos tiros atingiu a jovem de raspão, enquanto os outros dois provocaram ferimentos mais graves. Ela recebeu os primeiros socorros da equipe de motolância do Samu e, em seguida, foi encaminhada por uma Unidade de Suporte Avançado (USA) à Santa Casa e sobreviveu.

Dias depois, acusado, então com 18 anos, foi preso na Rua Domingos Diegues, no bairro Santa Felícia. Contra ele havia um mandado de prisão temporária expedido pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), por envolvimento na tentativa de homicídio.

Ele foi localizado em frente a uma residência e, ao perceber a presença policial, tentou fugir para o interior do imóvel, mas acabou detido. Durante a ocorrência, os policiais apreenderam um revólver calibre .32 com numeração suprimida e duas munições picotadas, arma que teria sido utilizada no crime.

Leia Também