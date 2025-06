Força Tática detém acusado de atirar contra ex-namorada no Santa Felícia

Compartilhar no facebook

Arma encontrada com o individuo - Crédito: Maycon Maximino

Um jovem de 18 anos foi detido pela Força Tática na noite desta segunda-feira (2), na Rua Domingos Diegues, no bairro Santa Felícia. Contra ele havia um mandado de prisão temporária expedido pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), por envolvimento em uma tentativa de homicídio contra sua ex-namorada.

De acordo com o tenente Felipe, a prisão foi possível após uma denúncia apontar o possível paradeiro do suspeito. "As equipes de Força Tática de São Carlos estavam em patrulhamento quando recebemos a denúncia de onde esse indivíduo poderia estar", relatou.

Ao chegar ao local, os policiais localizaram o rapaz em frente à casa. "Ele estava na calçada e, ao avistar as equipes, correu para o interior da residência. Foi seguido e detido", contou o tenente.

Durante a abordagem, o suspeito confessou a autoria da tentativa de homicídio. Segundo ele, o crime ocorreu por ciúmes, enquanto estava em uma adega com a ex-namorada. "Ele nos contou que, por motivos de ciúmes, acabou efetuando os disparos contra ela", completou Felipe.

Na residência, o jovem ainda apresentou o revólver calibre .32 utilizado no crime. A arma estava com a numeração suprimida e duas munições picotadas. "O armamento foi apreendido, o indivíduo também, e está sendo apresentado na CPJ de São Carlos", finalizou o tenente.

A ocorrência foi registrada na Central de Polícia Judiciária, e o suspeito segue à disposição da Justiça. A arma foi encaminhada para perícia.

