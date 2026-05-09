Shopping São Carlos recebe oficina gratuita de ballet para crianças neste sábado (09)

Shopping São Carlos - Crédito: Divulgação

No dia 09 de maio, o Shopping São Carlos recebe a oficina “Suspiros de UAU!”, uma iniciativa em parceria com a Escola de Ballet Corpo & Arte que convida crianças a vivenciarem o universo da dança de forma lúdica e acessível. A programação inclui atividades interativas e a possibilidade de agendamento de uma aula experimental gratuita.

A ação integra a agenda de eventos do Shopping São Carlos, administrado pelo grupo AD, e reforça a proposta de oferecer experiências diversificadas para as famílias que frequentam o empreendimento. “A proposta é ampliar o leque de experiências oferecidas ao público. Buscamos promover atividades que dialoguem com diferentes interesses e faixas etárias, e a dança é uma forma muito rica de expressão e conexão”, afirma Nancy Araujo, coordenadora de marketing do Shopping.

Muito além do aspecto artístico, a dança contribui para o desenvolvimento físico, emocional e social das pessoas, principalmente, das crianças. A prática auxilia na coordenação motora, no equilíbrio e na consciência corporal, além de estimular habilidades como disciplina, concentração e interação em grupo. “A dança tem um papel importante no desenvolvimento das crianças, pois trabalha não só o corpo, mas também a expressão, a confiança e a sensibilidade. Nosso objetivo é proporcionar esse primeiro contato de forma leve e acolhedora”, destaca Waleska Ferrari, professora de dança e proprietária da Escola de Ballet Corpo & Arte.

Para o Shopping São Carlos, iniciativas como essa reforçam o movimento de ampliar as opções de lazer e entretenimento no empreendimento. “Buscamos oferecer uma programação que agregue valor à experiência dos nossos clientes, com atividades que contribuam para o bem-estar e o entretenimento das famílias”, afirma Fábio Maria, gerente geral do Shopping São Carlos.

Serviço Oficina de Ballet “Suspiros de UAU!”

Horário: 09 de maio (sábado) – 10h às 22h

Aula experimental gratuita: Agendamento pelo WhatsApp - 16 99608-5689

Programação das aulas

Baby Class (3 e 4 anos) - 10h15 às 11h | 15h15 às 16h

Baby Class (5 e 6 anos) - 11h15 às 12h | 16h15 às 17h

Pré Ballet (de 7 aos 9 anos) - 12h15 às 13h

Street Dance (de 7 aos 10 anos) - 14h15 às 15h

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