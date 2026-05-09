Novos supermercados e atacadistas geram 750 empregos em São Carlos

Supermercado Covabra: investimento deve gerar entre 200 a 300 empregos em São Carlos - Crédito: divulgação

A inauguração do Oba Hortifruti na próxima quinta-feira, 14 de maio, às 9h, vai marcar a geração de aproximadamente 750 empregos diretos em três grandes investimentos no comércio de alimentos e outros produtos.

Além do Oba, que está gerando 150 postos de trabalho diretos, o Paulistão Atacado vai gerar outros 200, e o Covabra, com sua loja na Avenida São Carlos, contratará outras 400 pessoas por meio da CLT. “São investimentos importantes que contaram com todo o apoio da Prefeitura de São Carlos”, destaca o assessor do prefeito Netto Donato (PP), João Muller.

Estes novos investimentos devem reverter uma situação ruim que o setor vinha apresentando em termos de geração de vagas no mercado de trabalho. Nos três primeiros meses deste ano, o comércio foi o único setor com números negativos. O segmento fechou 60 vagas, pois admitiu 2.779 trabalhadores e registrou 2.839 desligamentos.

Dados do CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) revelam que São Carlos apresentou saldo positivo de 1.365 vagas no mercado de trabalho no primeiro trimestre de 2026. Este saldo é a diferença entre 13.010 contratações e 11.645 demissões.

O setor que mais gerou empregos em São Carlos nestes três primeiros meses de 2026 foi a indústria, com saldo positivo de 621 vagas. A área fabril admitiu 3.371 pessoas e demitiu 2.750. Em seguida aparece o setor de serviços, que contratou 5.514 pessoas e desligou outras 4.935, apresentando saldo positivo de 579 postos de trabalho.

A construção civil absorveu 940 pessoas no período analisado e encerrou outros 738 contratos, com saldo positivo de 202 postos de trabalho. A agropecuária gerou 23 vagas. O setor contratou 406 pessoas no primeiro trimestre do ano e desligou outras 383.

De acordo com o CAGED, os cinco principais segmentos da economia de São Carlos geraram 524 empregos no mês de março de 2026. Este número representa a diferença entre 4.590 novos contratos e 4.066 rescisões contratuais.

O setor de serviços abriu 231 novos postos de trabalho, pois admitiu 1.799 e demitiu 1.568 pessoas. A construção civil apresentou 584 admissões e 426 desligamentos, com saldo positivo de 158 vagas. O comércio gerou 64 novos postos de trabalho, pois admitiu 924 e desligou 860 pessoas. A agropecuária fechou 2 empregos, diferença entre 46 novos contratos e 48 desligamentos. Já a indústria gerou 9 vagas, diferença entre 706 admissões e 697 desligamentos.

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