USP São Carlos receberá principal evento sobre banco de dados da América Latina em setembro

ICMC -

O Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, da Universidade de São Paulo, será sede da 41ª edição do Simpósio Brasileiro de Banco de Dados, considerado o principal evento da América Latina na área de bancos de dados. O encontro acontecerá entre os dias 8 e 11 de setembro, em São Carlos.

Promovido pela Sociedade Brasileira de Computação, por meio da Comissão Especial de Banco de Dados (CEBD), o simpósio reunirá pesquisadores, professores, estudantes e profissionais de tecnologia para discutir avanços científicos e aplicações práticas envolvendo dados, inteligência artificial e sistemas inteligentes.

A programação contará com minicursos, workshops e maratonas de SQL (Structured Query Language), linguagem utilizada para gerenciamento e manipulação de bancos de dados. Entre os destaques está o painel “IA no ensino e na pesquisa em banco de dados: Uma conversa necessária”, coordenado pelo pesquisador Mario Nascimento, do Canadá.

O debate terá participação dos docentes Sérgio Lifschitz, da PUC-Rio, Carina Dornelles, da Universidade Federal de Santa Catarina, e Dimas Cassimiro, da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco.

Outro destaque será a sessão “Demos e Aplicações”, voltada para apresentação de projetos, protótipos, ferramentas e aplicações tecnológicas relacionadas a dados. Os interessados poderão submeter artigos de até seis páginas, além de um vídeo opcional de cinco minutos explicando a proposta. As submissões devem ser realizadas até o dia 11 de maio pela plataforma JEMS.

Além disso, o simpósio terá workshops voltados a trabalhos de graduação, teses e dissertações, além de eventos temáticos como o Data Science for Social Good (DS4SG), o Workshop de Fusão de Dados, Integração de Dados Multimodais e Sistemas Inteligentes (WFD) e o Brazilian e-Science (BreSci).

Segundo a professora Mirela Teixeira Cazzolato, uma das organizadoras do evento, o simpósio será uma oportunidade para ampliar a visibilidade de pesquisas e fortalecer a integração entre profissionais da área.

A organização do evento está sendo conduzida pelo Grupo de Base de Dados e Imagens (GBdI) do ICMC, sob coordenação da professora Elaine Parros Machado de Sousa. Também participam da organização docentes como Cristina Dutra de Aguiar, além de uma comissão local liderada pelas professoras Agma Juci Machado Traina e Mirela Teixeira Cazzolato.

Para os organizadores, receber o evento reforça o papel de São Carlos como referência nacional em inovação, tecnologia e pesquisa científica.

Mais informações e cronograma completo estão disponíveis no site oficial do simpósio: SBBD 2026

Leia Também