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sábado, 09 de maio de 2026
São Carlos

USP recebe principal evento sobre banco de dados da América Latina

09 Mai 2026 - 15h00Por Da redação
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USP recebe principal evento sobre banco de dados da América Latina -

Os bancos de dados são um conjunto de informações valiosas, com utilidade em diferentes setores, nas mais variadas finalidades, e o avanço desse meio sustenta aplicações científicas, corporativas e comportamentais. É pensando em discutir as inovações da área que a Sociedade Brasileira de Computação (SBC), por meio da Comissão Especial de Banco de Dados (CEBD), realiza o Simpósio Brasileiro de Banco de Dados (SBBD) anualmente. Principal evento da América Latina na área, este ano o encontro será realizado de 8 a 11 de setembro no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos.

Ao longo dos dias do evento, o simpósio terá uma programação diversa, com minicursos, workshops e maratonas de SQL (Structured Query Language) – linguagem padrão para gerenciar e manipular banco de dados. Uma das principais atividades do evento é o painel IA no ensino e na pesquisa em banco de dados: Uma conversa necessária, coordenada pelo pesquisador Mario Nascimento, da Universidade de Alberta, no Canadá, que contará com a participação dos docentes Sérgio Lifschitz, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), Carina Dornelles, da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e Dimas Cassimiro, da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco (UFAPE).

O encontro também terá uma sessão direcionada para quem deseja mostrar seu projeto em prática, chamada Demos e Aplicações. A sessão vai funcionar como um fórum de discussão para a troca de experiências e a apresentação de soluções inovadoras, quer sejam protótipos, ferramentas ou aplicações envolvendo dados e tecnologia. Interessados devem submeter um artigo de até seis páginas descrevendo as principais características de sua aplicação. Também pode ser enviado, em caráter opcional, um vídeo de cinco minutos com a explicação. Os trabalhos serão avaliados por três membros do comitê do programa, docentes de universidades de todo o país. Entre os critérios considerados estão: originalidade, relevância prática e qualidade técnica. As submissões devem ser feitas pela plataforma JEMS até o dia 11 de maio.

As demais atividades têm prazos diferentes e as datas podem ser conferidas no site do simpósio: https://sbbd.org.br/2026. Dentre as oportunidades disponíveis, há os workshops de Trabalhos da Graduação (WTAG), de Teses e Dissertações em Banco de Dados (WTDBD) e temáticos, como o Data Science for Social Good (DS4SG), o de Fusão de Dados, Integração de Dados Multimodais e Sistemas Inteligentes (WFD) e o Brazilian e-Science (BreSci).

“Quem participar terá a oportunidade de aumentar a visibilidade de seu trabalho, fortalecendo o vínculo com pesquisadores e profissionais da área, além de vivenciar o ambiente da conferência científica”, explica uma das organizadoras da iniciativa, a professora Mirela Teixeira Cazzolato, do ICMC.

O Simpósio está sendo organizado pelo Grupo de Base de Dados e Imagens (GBdI) do ICMC e coordenado pela docente Elaine Parros Machado de Sousa. Além disso, outros professores do Instituto também estão contribuindo com a organização do evento, como a professora Cristina Dutra de Aguiar, coordenadora do Workshop de Teses e Dissertações em Banco de Dados. O ICMC conta, ainda, com uma comissão local, composta por seis docentes e chefiada pelas professoras Agma Juci Machado Traina e Mirela Teixeira Cazzolato.

Para Mirela, a realização  do simpósio no ICMC representa uma oportunidade de aproximar a comunidade da USP de outros profissionais talentosos de todo o país. “Receber o SBBD reforça a relevância do nosso Instituto no cenário nacional da computação e da pesquisa científica na área de dados, além de consolidar São Carlos como polo de inovação e tecnologia, título que faz parte da identidade da cidade há muitos anos”, finaliza a docente.

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