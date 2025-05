Adolescente é baleada no Santa Angelina; ex-namorado é o principal suspeito

Movimentação no local do crime - Crédito: Maycon Maximino

Uma jovem de 15 anos foi baleada no Santa Angelina, na noite desta sexta-feira (9). Segundo informações preliminares, o principal suspeito do crime é o ex-namorado da vítima, que teria passado de moto pelo local e efetuado três disparos.

A vítima estava próxima a uma adega quando os tiros foram disparados. Um dos projéteis atingiu a jovem de raspão, enquanto os outros dois causaram ferimentos mais graves.

Os primeiros socorros foram prestados pela equipe da motolância. Em seguida, uma unidade de suporte avançado (USA) chegou ao local, e encaminhando a vítima para a Santa Casa. De acordo com as informações, a jovem estava consciente no momento do atendimento.

Equipes da Força Tática, RPM e ROCAM isolaram a área e iniciaram buscas pelo suspeito, que segue foragido.

