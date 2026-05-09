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UFSCar recebe inscrições de escolas do Fundamental II e Ensino Médio

Iniciativa visa promover a cultura científica e contribuir para o ingresso da juventude na universidade pública

09 Mai 2026 - 16h50Por Assessoria de Imprensa
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UFSCar recebe inscrições de escolas do Fundamental II e Ensino Médio - Crédito: Analice Garcia Crédito: Analice Garcia

Conhecer os campi da UFSCar, almoçar no Restaurante Universitário, visitar as bibliotecas, laboratórios, departamentos, projetos de pesquisa e extensão, para conhecer na prática um pouco mais sobre os cursos de graduação e a produção científica da Universidade. É este o objetivo das atividades que integram o "Você na UFSCar", iniciativa coordenada pelo Instituto da Cultura Científica (ICC) da UFSCar, que visa ao mesmo tempo promover a cultura científica e contribuir para o ingresso da juventude na universidade pública. 

O programa está recebendo inscrições de grupos escolares do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio interessados em visitar a Universidade. A programação - que pode ser de dia inteiro ou meio período - inclui atividades nos laboratórios e departamentos de diversas áreas do conhecimento, informações sobre o ingresso na Universidade e sobre a permanência estudantil, além de depoimentos de egressos sobre suas experiências no mercado de trabalho e na pesquisa.

As inscrições devem ser realizadas via formulário online (neste link), por um(a) professor(a), coordenador(a) ou diretor(a). A partir das inscrições, as visitas serão agendadas conforme disponibilidade, em contato com as escolas solicitantes. Mais informações pelo e-mail culturacientifica@ufscar.br. Confira como foram as visitas de 2025 em vídeo sobre o programa.

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