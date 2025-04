Tragédia em Rincão: moradores ateiam fogo em carro envolvido no atropelamento de bebê

Compartilhar no facebook

Carro foi incendiado - Crédito: RCIA

Uma tragédia ocorrida no último sábado (12) causou comoção e revolta na cidade de Rincão. Rhavy Gabriel da Silva Lira, de apenas 1 ano e 5 meses, morreu após ser atropelado por um carro conduzido por uma adolescente de 16 anos, que dirigia sem habilitação pelas ruas da Vila Paulista.

Rhavy brincava na calçada junto a duas meninas, de 5 e 10 anos, quando foi atingido pelo veículo, um Ford Fiesta. As três crianças foram socorridas por um vizinho e levadas ao Pronto-Socorro Municipal. Apesar dos esforços, o menino não resistiu aos ferimentos. As outras duas crianças foram atendidas e liberadas.

Indignados com o ocorrido, moradores da região arrastaram o carro, abandonado no local após o acidente, e atearam fogo no veículo. O automóvel pertence ao tio da adolescente, que teria permitido que ela conduzisse o carro.

O homem e a jovem foram levados à Delegacia de Polícia em Araraquara para prestar depoimento. Ele foi preso em flagrante, enquanto a adolescente foi liberada. Já nesta segunda-feira (14), o tio da jovem foi liberado após audiência de custódia e responderá em liberdade, sob medidas cautelares. A adolescente também deverá responder por ato infracional.

O carro incendiado foi encontrado na manhã desta segunda-feira.

