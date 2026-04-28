Ex-prefeito de Descalvado está na UTI da Santa Casa

José Carlos Calza foi prefeito de Descalvado por três mandatos - Crédito: Divulgação

O ex-prefeito de Descalvado, José Carlos Calza, de 76 anos, está na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) da Santa Casa de Misericórdia de São Carlos. A informação é oficial da assessoria de imprensa do hospital.

Calza foi vítima de um AVC (Acidente Vascular Cerebral) isquêmico no fim de semana e está internado na Santa Casa de São Carlos. Ele estava sendo cuidado na Unidade de AVC da instituição, que é referência na região para esse tipo de tratamento.

Calza foi prefeito de Descalvado entre 1993 e 1996. Ele elegeu seu sucessor, Lito Todescan Gabrielli. Foi novamente eleito prefeito em 2000 e reeleito em 2004, governando a cidade durante oito anos seguidos. Em seus mandatos, a cidade obteve importantes conquistas, como, por exemplo, a então Unicastelo (Universidade Camilo Castelo Branco), hoje Universidade Brasil.

Nas eleições de 2012, Calza foi o candidato mais votado, com 54% dos votos, mas teve a candidatura impugnada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Como a maioria dos votos pôde ser anulada, a cidade teve novas eleições para prefeito por determinação da Justiça Eleitoral.

Calza teve a candidatura indeferida pela Justiça Eleitoral, depois que as contas de 2007 e 2008, época em que governou o município, foram rejeitadas. Ele entrou com um recurso, mas o ministro do TSE Marco Aurélio de Mello não acatou as alegações.

O segundo colocado daquela disputa eleitoral, Luis Antônio Panone, que concorria à reeleição, enfrentava um processo no TRE por uma suposta compra de votos com cestas básicas. Na verdade, Panone foi vítima de uma armação política. Anos mais tarde, ele foi inocentado da acusação. Depois disso, Calza tentou ser candidato em 2016, 2020 e 2024, mas seus planos sempre foram frustrados pela Justiça Eleitoral, que o declara inelegível. Atualmente, ele novamente dizia que, em 2028, concorrerá ao cargo de prefeito.

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