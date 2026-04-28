Caminhão colide contra barreira e interdita Rodovia Washington Luís

Crédito: Fonte: Portal CCM ARTESP (ccm.artesp.sp.gov.br)

Um acidente envolvendo um caminhão provocou a interdição total da Rodovia Washington Luís (SP-310), na altura do km 190, em Corumbataí, na noite desta segunda-feira (27).

De acordo com informações do Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária Eixo SP, o veículo trafegava no sentido norte pela faixa 2 de rolamento quando tentou realizar uma ultrapassagem. Durante a manobra, o caminhão teria sido fechado por outro veículo à sua frente, obrigando o motorista a desviar bruscamente para a esquerda. Com isso, acabou colidindo contra a barreira de concreto do canteiro central.

Apesar do impacto, o condutor não sofreu ferimentos.

Leia Também