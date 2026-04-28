Guarda Municipal de Ibaté recebe novos coletes balísticos

A Guarda Municipal de Ibaté passou a contar com novas capas de colete balístico, garantindo mais segurança, conforto e padronização aos agentes durante o desempenho de suas funções.

Os novos equipamentos foram desenvolvidos com foco na ergonomia e na eficiência operacional. As capas contam com regulagem lateral, permitindo melhor ajuste ao corpo por meio de abas abdominais com sistema de fechamento em velcro, o que proporciona firmeza e praticidade no uso diário. Além disso, possuem ajuste de altura nos ombros, possibilitando adaptação a diferentes biotipos dos guardas municipais.

Outro destaque é a presença de identificação visual padronizada. Os equipamentos também foram projetados para acomodar placas balísticas de diferentes marcas, seguindo padrões técnicos exigidos, o que garante versatilidade e segurança adicional aos agentes.

O secretário de Segurança Pública e Defesa Social destacou a importância do investimento, ressaltando que a administração municipal trabalha continuamente para oferecer melhores condições de trabalho. Segundo ele, os novos equipamentos contribuem para mais segurança, conforto e eficiência no dia a dia da corporação, refletindo diretamente na qualidade do serviço prestado à população.

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