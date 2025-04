Adolescente atropela três crianças; bebê de 1 ano morre e tio é preso por homicídio

Local do acidente e criança no detalhe - Crédito: Alternativa

Na noite deste sábado (12), uma tragédia chocou os moradores de Rincão, quando um bebê de apenas 1 ano e 5 meses morreu após ser atropelado por um carro dirigido por uma adolescente de 16 anos, que conduzia o veículo com a permissão do tio. O caso ocorreu na Avenida Lavieira Buono, no bairro Vila Fepasa, por volta das 19h30.

Segundo informações da Polícia Civil, a adolescente teria pedido para dirigir o carro do tio, um Ford Fiesta prata, ano 1998. O homem consentiu e acompanhou a sobrinha no banco do passageiro. Ao se aproximarem da residência da jovem, a garota perdeu o controle da direção, subiu na calçada e atropelou três crianças que estavam no local.

Rhavy Gabriel da Silva Lira, de 1 ano e 5 meses, não resistiu aos ferimentos e faleceu após ser socorrido pela própria mãe. Uma menina de 5 anos de 10 anos sofreram ferimentos leves.

Após o atropelamento, populares revoltados começaram a ameaçar o dono do carro e a adolescente, que deixaram o local e se refugiaram em casa. Ambos foram localizados e conduzidos pela polícia à Delegacia Seccional de Araraquara.

Com base na confissão de ambos e nos elementos apurados, a autoridade policial entendeu que o tio assumiu o risco de provocar a morte ao entregar o carro a uma menor de idade e não habilitada, caracterizando dolo eventual. Ele foi autuado em flagrante por homicídio doloso e encaminhado à Cadeia Pública de Santa Ernestina.

Já a adolescente responderá por ato infracional análogo a homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, sendo liberada à responsabilidade da mãe.

O caso seguirá sendo investigado pela Delegacia de Polícia de Rincão.

