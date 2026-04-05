Prefeitura de Ibaté celebra a Páscoa com entrega de ovos para os alunos da rede municipal

Crédito: SCA

A Prefeitura de Ibaté realizou a entrega de ovos de Páscoa para os alunos da rede municipal de ensino, proporcionando um momento de alegria, carinho e celebração para as crianças e também para os estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Ao todo, cerca de 4 mil alunos foram beneficiados com a entrega dos ovos de Páscoa, que foram distribuídos nas escolas municipais e unidades de ensino, garantindo que todos os estudantes pudessem participar desse momento especial.

A secretária de Educação, Rosângela Oliveira (Nova) destacou a importância da ação. "A Páscoa é um momento de renovação, esperança e carinho. Preparamos tudo com muito cuidado para que nossos alunos recebessem esse presente com alegria. Ficamos muito felizes em proporcionar esse momento para as crianças e também para os alunos do EJA, que fazem parte da nossa rede municipal", afirmou.

O prefeito Ronaldo Venturi também falou sobre a iniciativa. "Ficamos muito felizes em poder realizar mais essa ação para nossos alunos. A educação é uma das nossas prioridades e momentos como esse fazem a diferença na vida das crianças. É gratificante ver a alegria deles recebendo os ovos de Páscoa", ressaltou.

A Prefeitura de Ibaté segue investindo na educação e em ações que valorizam os alunos, levando não apenas ensino de qualidade, mas também carinho, atenção e momentos especiais para as crianças, jovens e adultos da rede municipal.

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