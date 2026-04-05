Casal da região morre em acidente aéreo no RS

Um trágico acidente aéreo registrado na manhã desta sexta-feira (3) causou comoção em Ibitinga. O casal Luiz Ortolani e Débora Belanda Ortolani está entre as vítimas da queda de uma aeronave de pequeno porte no município de Capão da Canoa, no litoral do Rio Grande do Sul.

Segundo informações preliminares, o avião caiu em uma área residencial e provocou um incêndio de grandes proporções. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o cenário logo após o impacto, com chamas intensas e uma grande quantidade de fumaça, mobilizando equipes de resgate e combate ao fogo.

As causas do acidente ainda são desconhecidas e deverão ser apuradas pelas autoridades responsáveis. A morte do casal gerou forte repercussão em Ibitinga, onde eles eram conhecidos. Familiares e amigos manifestaram pesar nas redes sociais.

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