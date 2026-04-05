Homem morre após briga em frente a bar

Crédito: Arquivo

Um homem identificado como Cleber Luis Mascia Dorricio, de 52 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira (3) após uma briga registrada na Avenida 28, esquina com a Rua 14, na região da Vila do Rádio, em Rio Claro. O caso aconteceu nas proximidades de um bar.

De acordo com informações da ocorrência policial, equipes foram acionadas por volta das 2h31 após denúncia de uma briga entre dois homens em via pública. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima caída no chão, próxima a uma motocicleta Royal Enfield e a um veículo Chevrolet Ônix branco.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito ainda no local.

Segundo levantamento inicial, o homem que morreu teria se envolvido em uma luta corporal com outro indivíduo, que ficou ferido por golpes de faca, inclusive na região do abdômen. Durante o confronto, o sobrevivente teria imobilizado o agressor com um golpe conhecido como “mata-leão”.

O homem ferido foi socorrido e encaminhado para atendimento na Santa Casa de Rio Claro, onde também prestou depoimento aos policiais.

Em relato, ele afirmou que havia estacionado no local para ir até um bar e, ao retornar, foi abordado pelo outro homem, que estaria em uma motocicleta e armado com uma faca. Ainda segundo a versão apresentada, houve luta corporal e ele acabou sendo atingido no abdômen.

Após o confronto, o sobrevivente disse ter conseguido imobilizar o agressor e pediu ajuda. Ao perceber que o homem não reagia mais, acionou familiares, a polícia e o resgate.

A perícia técnica esteve no local, realizou os levantamentos e apreendeu a faca utilizada na ocorrência. Câmeras de segurança de imóveis e estabelecimentos próximos podem ter registrado imagens que ajudarão na investigação.

Após os trabalhos periciais, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), e os veículos envolvidos foram apreendidos. O caso será investigado pela Polícia Civil.

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