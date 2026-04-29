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quarta, 29 de abril de 2026
Corumbataí

Colisão entre caminhão e carreta causa congestionamento de 4 km na Washington Luís

29 Abr 2026 - 10h34Por Da redação
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Colisão entre caminhão e carreta causa congestionamento de 4 km na Washington Luís - Crédito: Fonte: Portal CCM ARTESP (ccm.artesp.sp.gov.br) Crédito: Fonte: Portal CCM ARTESP (ccm.artesp.sp.gov.br)

Um acidente envolvendo um caminhão e uma carreta causou congestionamento na manhã desta quarta-feira (29) na Rodovia Washington Luís (SP-310), em Corumbataí.

De acordo com informações do Centro de Controle Operacional da concessionária responsável pelo trecho, os veículos trafegavam no sentido norte quando, na altura do km 188+446, ocorreu uma colisão lateral. Segundo relatos colhidos no local, o caminhão teria sido fechado pelo semirreboque da carreta, provocando o impacto entre ambos.

Após a colisão, os veículos permaneceram sobre a faixa 1, aguardando atendimento da equipe da concessionária. Durante o atendimento da ocorrência, todas as faixas da pista norte chegaram a ser interditadas entre 7h54 e 8h53. O acostamento permaneceu ocupado até 9h21.

O tráfego ficou congestionado por cerca de 4 quilômetros, entre os quilômetros 184 e 188, no sentido norte da rodovia. Apesar do impacto, os dois motoristas não sofreram ferimentos e assinaram termo de recusa de atendimento médico. Posteriormente, ambos os veículos foram liberados e seguiram viagem por meios próprios.

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