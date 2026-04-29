(16) 99963-6036
quarta, 29 de abril de 2026
Região

Colisão frontal termina na morte de motociclista na Washington Luís

29 Abr 2026 - 15h28Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Colisão frontal termina na morte de motociclista na Washington Luís - Crédito: Fonte: Portal CCM ARTESP (ccm.artesp.sp.gov.br) Crédito: Fonte: Portal CCM ARTESP (ccm.artesp.sp.gov.br)

Um motociclista morreu na manhã desta quarta-feira (29) após uma colisão frontal envolvendo uma motocicleta e um automóvel na Rodovia Washington Luís (SP-310), no município de Cedral (SP).

De acordo com informações da Artesp, o acidente ocorreu por volta das 6h20, no km 425 da rodovia, sentido norte. Segundo relatos coletados no local, o condutor de um automóvel modelo Gol teria adormecido ao volante, invadido a pista contrária e colidido frontalmente contra uma motocicleta Honda CG 150 que trafegava no sentido oposto.

O motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O motorista do carro não sofreu ferimentos. O atendimento inicial foi realizado pelas equipes responsáveis, mas como o trecho é administrado pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER), os veículos permaneceram sob responsabilidade do órgão, enquanto o corpo da vítima ficou aos cuidados da Polícia Militar.

Leia Também

Colisão entre caminhão e carreta causa congestionamento de 4 km na Washington Luís
Corumbataí10h34 - 29 Abr 2026

Colisão entre caminhão e carreta causa congestionamento de 4 km na Washington Luís

Ex-prefeito de Descalvado está na UTI da Santa Casa
Região20h00 - 28 Abr 2026

Ex-prefeito de Descalvado está na UTI da Santa Casa

Guarda Municipal de Ibaté recebe novos coletes balísticos
Região07h57 - 28 Abr 2026

Guarda Municipal de Ibaté recebe novos coletes balísticos

Caminhão colide contra barreira e interdita Rodovia Washington Luís
Corumbataí 06h15 - 28 Abr 2026

Caminhão colide contra barreira e interdita Rodovia Washington Luís

Após sofrer um AVC, ex-prefeito de Descalvado está internado na Santa Casa
Região18h40 - 27 Abr 2026

Após sofrer um AVC, ex-prefeito de Descalvado está internado na Santa Casa

Últimas Notícias