Colisão frontal termina na morte de motociclista na Washington Luís

Crédito: Fonte: Portal CCM ARTESP (ccm.artesp.sp.gov.br)

Um motociclista morreu na manhã desta quarta-feira (29) após uma colisão frontal envolvendo uma motocicleta e um automóvel na Rodovia Washington Luís (SP-310), no município de Cedral (SP).

De acordo com informações da Artesp, o acidente ocorreu por volta das 6h20, no km 425 da rodovia, sentido norte. Segundo relatos coletados no local, o condutor de um automóvel modelo Gol teria adormecido ao volante, invadido a pista contrária e colidido frontalmente contra uma motocicleta Honda CG 150 que trafegava no sentido oposto.

O motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O motorista do carro não sofreu ferimentos. O atendimento inicial foi realizado pelas equipes responsáveis, mas como o trecho é administrado pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER), os veículos permaneceram sob responsabilidade do órgão, enquanto o corpo da vítima ficou aos cuidados da Polícia Militar.

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