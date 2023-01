Corpo de menina que morreu após acidente doméstico é enterrado sob forte comoção

SIGA O SCA NO

Crédito: arquivo pessoal

Sob forte comoção foi sepultado na tarde desta terça-feira (17), no cemitério municipal de Guarapiranga, distrito de Ribeirão Bonito, o corpo de Aysha Albuquerque Santana, de 7 anos. Ela morreu ontem durante um acidente doméstico, porém as causas não foram divulgadas.

A família da menina é muito conhecida e querida no distrito e os moradores estão inconformados com a tragédia.

Segundo o tio da criança, ele estava no quarto de sua residência, descansando do almoço, quando ouviu os gritos de seus sobrinhos, correu até a cozinha, onde presenciou a garotinha caída debaixo do banco, sangrando pelo nariz e ouvido.

O próprio tio socorreu a criança, com seu veículo, até ao pronto socorro, mas ela chegou até a unidade sem vida.

As causas do acidente serão apuradas pela Polícia Civil.

