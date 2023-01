Polícia Civil vai investigar morte de criança de 7 anos

Crédito: arquivo pessoal

A Polícia Civil vai investigar as circunstâncias da morte de uma criança de 7 anos de idade, ocorrida no Distrito de Guarapiranga, em Ribeirão Bonito.

Segundo o boletim de ocorrência, registrado na tarde desta segunda-feira (16), pela Polícia Militar foi acionada para comparecer no Pronto Socorro, onde Aysha Albuquerque Santana teria dado entrada, sem vida.

Os policiais militares conversaram com o tio da criança, o qual relatou que estava no quarto de sua residência, descansando do almoço, quando ouviu os gritos de seus sobrinhos, correu até a cozinha, onde presenciou a garotinha caída debaixo de um banco. Ao levantar o banco, segundo a testemunha, deparou-se com Aysha sangrando pelo nariz e ouvido.

A testemunha relatou também que socorreu a criança, com seu veículo, até ao pronto socorro, onde os pais dela já estavam pelo local, porém, sem nenhuma condição emocional de dialogar.

A equipe da PM também conversou com médico que atendeu Aysha. Segundo o boletim da polícia, o mesmo declarou que a garotinha deu entrada no local, já sem vida.

A Polícia Científica foi acionada para comparecer ao local dos fatos e a criança foi encaminhada ao Instituto Médico Legal de São Carlos (IML), pela Funerária Terezinha de Jesus, para diagnosticar a causa da morte. A principal suspeita é que ela tenha sofrido uma queda acidental ou mesmo que o banco tenha caido sobre o seu corpo.

O velório acontece nesta terça-feira, 17, a partir das 7h, no Velório Municipal de Guarapiranga e o sepultamento à partir das 13h, do mesmo dia, no Cemitério Municipal do distrito.

( com informações deRegião em Destake)

