Tristeza

Casal que teve carro atingido por árvore na Washington Luís retornava da lua de mel

06 Out 2025 - 07h20Por Da redação
Rafael não resistiu aos ferimentos e faleceu no local - Crédito: Redes sociais Rafael não resistiu aos ferimentos e faleceu no local - Crédito: Redes sociais

O casal envolvido em um acidente no final da tarde deste domingo (5), na região do Chibarro, na rodovia Washington Luís (SP-310), retornava da lua de mel no litoral paulista. Uma árvore de grande porte caiu sobre o carro em que estavam.

O motorista Raphael Cardoso Bellarmino, de 35 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Sua esposa, Natyeli Araujo Souza Belarmine, de 26 anos, ficou ferida e foi socorrida à UPA do Melhado, com lesões leves.

De acordo com informações apuradas, o casal havia se casado há apenas uma semana e voltava para Taquaritinga, onde residia. Com o impacto da queda da árvore, o veículo perdeu o controle e percorreu alguns metros até parar totalmente.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para o resgate das vítimas e para controlar um incêndio na vegetação às margens da rodovia, provocado pela queda da árvore. Rafael ficou preso às ferragens e foi retirado pelos bombeiros, mas infelizmente não resistiu.

