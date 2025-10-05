(16) 99963-6036
domingo, 05 de outubro de 2025
Região

Motorista morre após árvore cair sobre veículo na Washington Luís

05 Out 2025 - 19h07Por Da redação
Motorista morre após árvore cair sobre veículo na Washington Luís - Crédito: Flavio Fernandes Crédito: Flavio Fernandes

Uma tragédia foi registrada no final da tarde deste domingo (5), no km 261 da Rodovia Washington Luís (SP-310), após uma árvore de grande porte cair em cima de um carro e matar o motorista, em Araraquara.

Segundo informações a árvore desabou repentinamente e atingiu o GM/Agile em movimento. Com o impacto, o carro continuou descendo desgovernado pela pista até parar alguns metros à frente. 

O motorista gravemente ferido, ficou preso entre as ferragens e chegou a ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A passageira que estava no banco ao lado foi socorrida com ferimentos leves e encaminhada para a UPA do  Melhado. Ainda não há informações sobre a identidade e a idade das vítimas.

O impacto da queda provocou também um incêndio na mata às margens da rodovia, alimentado pelo mato seco e pelos galhos espalhados na pista. As chamas estão sendo controladas, por equipes dos bombeiros que permanecem trabalhando. 

A Polícia Militar Rodoviária, foi acionada e isolou a área para o trabalho da perícia. O corpo da vítima foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Araraquara. 
Apesar do incêndio e da presença das equipes de resgate, o tráfego na rodovia flui normalmente, embora com lentidão no trecho.

