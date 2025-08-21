Advogado é a vítima fatal de engavetamento na Washington Luís

Crédito: Gazeta do Interior
O advogado Gláucio Rogério Gonçalves Gouveia, de 54 anos, morador de Mirassol, foi a vítima fatal do engavetamento ocorrido na tarde de quarta-feira (20), na rodovia Washington Luís (SP-310), entre São José do Rio Preto e Mirassol.
Segundo informações, Gláucio seguia no sentido Rio Preto/Mirassol quando seu veículo foi atingido por uma carreta que transitava na mesma direção. Com o impacto, o carro acabou prensado contra outra carreta que estava à frente.
O corpo do advogado será velado nesta quinta-feira (21), a partir das 20h, na Capela Fortaleza, em Mirassol. O sepultamento está marcado para sexta-feira (22), às 14h, no Cemitério Jardim da Paz, em São José do Rio Preto.