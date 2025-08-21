(16) 99963-6036
quinta, 21 de agosto de 2025
Triste

Advogado é a vítima fatal de engavetamento na Washington Luís

21 Ago 2025 - 16h24Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Advogado é a vítima fatal de engavetamento na Washington Luís - Crédito: Gazeta do Interior Crédito: Gazeta do Interior

O advogado Gláucio Rogério Gonçalves Gouveia, de 54 anos, morador de Mirassol, foi a vítima fatal do engavetamento ocorrido na tarde de quarta-feira (20), na rodovia Washington Luís (SP-310), entre São José do Rio Preto e Mirassol.

Segundo informações, Gláucio seguia no sentido Rio Preto/Mirassol quando seu veículo foi atingido por uma carreta que transitava na mesma direção. Com o impacto, o carro acabou prensado contra outra carreta que estava à frente.

O corpo do advogado será velado nesta quinta-feira (21), a partir das 20h, na Capela Fortaleza, em Mirassol. O sepultamento está marcado para sexta-feira (22), às 14h, no Cemitério Jardim da Paz, em São José do Rio Preto.

Leia Também

Motorista morre após ter carro prensado por carretas na Washington Luís
São José do Rio Preto07h17 - 21 Ago 2025

Motorista morre após ter carro prensado por carretas na Washington Luís

Operação em Descalvado desarticula esquema de furto de 30 toneladas de ração; dois homens são presos
Furto e receptação07h04 - 21 Ago 2025

Operação em Descalvado desarticula esquema de furto de 30 toneladas de ração; dois homens são presos

Caminhão de circo perde controle, bate em defensa metálica e deixa dois feridos na Washington Luís
Acidente01h32 - 21 Ago 2025

Caminhão de circo perde controle, bate em defensa metálica e deixa dois feridos na Washington Luís

Caminhão carregado com bebidas capota e deixa dois feridos na rodovia Washington Luís
Capotou01h07 - 21 Ago 2025

Caminhão carregado com bebidas capota e deixa dois feridos na rodovia Washington Luís

Operação Barretos: confira as principais ações e pontos de atuação do DER-SP
Região16h42 - 20 Ago 2025

Operação Barretos: confira as principais ações e pontos de atuação do DER-SP

Últimas Notícias