Motorista morre após ter carro prensado por carretas na Washington Luís

Um engavetamento envolvendo três carretas e um automóvel deixou uma vítima fatal e causou a interdição da Rodovia Washington Luís (SP-310), na altura do km 443, em São José do Rio Preto, na tarde desta quarta-feira (20).

Segundo informações da concessionária Ecovias, o acidente ocorreu por volta das 16h38, quando uma carreta FH 540 apresentou pane e não conseguiu frear diante de um congestionamento causado por obras no trecho. O veículo colidiu na traseira de um automóvel Renault Captur, que foi prensado entre outras duas carretas (R 420 e R 450).

Com o impacto, o carro ficou esmagado e o motorista preso nas ferragens. Equipes de resgate tiveram dificuldade para acessar a vítima, sendo necessário o uso de caminhão munck e posteriormente um guindaste para a retirada da carreta. O corpo do condutor foi localizado no início da noite e o óbito confirmado às 20h59 pela Polícia Científica. A vítima não teve a identidade divulgada.

A ocorrência mobilizou a Polícia Militar Rodoviária, Corpo de Bombeiros, CETESB, Polícia Científica, além de equipes da concessionária e da funerária. O automóvel foi removido por guincho e as carretas envolvidas seguiram viagem após liberação da perícia.

Durante a operação, todas as faixas da pista norte chegaram a ser interditadas, com o tráfego desviado pelo km 442. O trânsito permaneceu congestionado por cerca de 7 horas, com filas de até 2 km, sendo totalmente normalizado apenas às 23h40.

No total, foram quatro veículos envolvidos: um automóvel e três carretas, incluindo um bitrem que transportava 49 toneladas de ácido sulfúrico, sem registro de vazamento. Além da vítima fatal, três motoristas saíram ilesos.

