(16) 99963-6036
quinta, 21 de agosto de 2025
São José do Rio Preto

Motorista morre após ter carro prensado por carretas na Washington Luís

21 Ago 2025 - 07h17Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Motorista morre após ter carro prensado por carretas na Washington Luís - Crédito: CCI Artesp Crédito: CCI Artesp

Um engavetamento envolvendo três carretas e um automóvel deixou uma vítima fatal e causou a interdição da Rodovia Washington Luís (SP-310), na altura do km 443, em São José do Rio Preto, na tarde desta quarta-feira (20).

Segundo informações da concessionária Ecovias, o acidente ocorreu por volta das 16h38, quando uma carreta FH 540 apresentou pane e não conseguiu frear diante de um congestionamento causado por obras no trecho. O veículo colidiu na traseira de um automóvel Renault Captur, que foi prensado entre outras duas carretas (R 420 e R 450).

Com o impacto, o carro ficou esmagado e o motorista preso nas ferragens. Equipes de resgate tiveram dificuldade para acessar a vítima, sendo necessário o uso de caminhão munck e posteriormente um guindaste para a retirada da carreta. O corpo do condutor foi localizado no início da noite e o óbito confirmado às 20h59 pela Polícia Científica. A vítima não teve a identidade divulgada.

A ocorrência mobilizou a Polícia Militar Rodoviária, Corpo de Bombeiros, CETESB, Polícia Científica, além de equipes da concessionária e da funerária. O automóvel foi removido por guincho e as carretas envolvidas seguiram viagem após liberação da perícia.

Durante a operação, todas as faixas da pista norte chegaram a ser interditadas, com o tráfego desviado pelo km 442. O trânsito permaneceu congestionado por cerca de 7 horas, com filas de até 2 km, sendo totalmente normalizado apenas às 23h40.

No total, foram quatro veículos envolvidos: um automóvel e três carretas, incluindo um bitrem que transportava 49 toneladas de ácido sulfúrico, sem registro de vazamento. Além da vítima fatal, três motoristas saíram ilesos.

Leia Também

Operação em Descalvado desarticula esquema de furto de 30 toneladas de ração; dois homens são presos
Furto e receptação07h04 - 21 Ago 2025

Operação em Descalvado desarticula esquema de furto de 30 toneladas de ração; dois homens são presos

Caminhão de circo perde controle, bate em defensa metálica e deixa dois feridos na Washington Luís
Acidente01h32 - 21 Ago 2025

Caminhão de circo perde controle, bate em defensa metálica e deixa dois feridos na Washington Luís

Caminhão carregado com bebidas capota e deixa dois feridos na rodovia Washington Luís
Capotou01h07 - 21 Ago 2025

Caminhão carregado com bebidas capota e deixa dois feridos na rodovia Washington Luís

Operação Barretos: confira as principais ações e pontos de atuação do DER-SP
Região16h42 - 20 Ago 2025

Operação Barretos: confira as principais ações e pontos de atuação do DER-SP

Defesa Civil remove enxames de abelhas em praças de Ibaté
Região16h40 - 20 Ago 2025

Defesa Civil remove enxames de abelhas em praças de Ibaté

Últimas Notícias