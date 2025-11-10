Adolescente que morreu em acidente será enterrada nesta segunda-feira em São Carlos

Laura da Silva das Dores morreu em grave acidente - Crédito: arquivo pessoal

Será sepultado na manhã desta segunda-feira (10), no Cemitério Nossa Senhora do Carmo, em São Carlos, o corpo da adolescente Laura Silva das Dores, vítima fatal de um grave acidente ocorrido na madrugada de domingo (9) na Rodovia Washington Luís (SP-310), em Ibaté. A despedida acontece no Memorial Santa Cruz.

A morte da jovem causou profunda comoção entre familiares, amigos e moradores da cidade.

De acordo com o boletim de ocorrência, os veículos envolvidos seguiam no sentido Araraquara quando, por motivos ainda a serem apurados, o VW Gol, conduzido por um homem de 44 anos, passou da alça de acesso a Ibaté e tentou realizar uma manobra de marcha a ré para retornar ao trevo. Nesse momento, um Fiat Argo, dirigido por um homem de 38 anos, colidiu violentamente na traseira do Gol, que capotou e ficou de ponta-cabeça sobre a pista da direita.

Logo em seguida, um caminhão Ford Cargo, conduzido por um motorista de 40 anos, não conseguiu frear a tempo e atingiu o Gol já capotado. O impacto foi de grande intensidade e arremessou Laura para fora do veículo. O corpo da adolescente foi encontrado sobre a faixa da esquerda, próximo ao canteiro central.

Equipes da Ecovias Noroeste, Polícia Rodoviária, Corpo de Bombeiros e Polícia Científica atenderam à ocorrência. A médica da concessionária constatou o óbito ainda no local. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de São Carlos pela Funerária Terezinha de Jesus.

O motorista do Gol sofreu lesões no tórax e na face e permanece internado na Santa Casa de São Carlos. Outro passageiro, de 18 anos, teve fraturas nas pernas, enquanto dois jovens, de 18 e 21 anos, sofreram escoriações leves e foram levados ao Hospital Municipal de Ibaté.

Os condutores do caminhão e do Fiat Argo fizeram o teste do bafômetro, que apontou resultado negativo para ingestão de álcool. A Perícia Técnica realizou exames no local e recolheu o disco do tacógrafo do caminhão.

As causas do acidente serão apuradas pela Delegacia de Polícia de Ibaté.

