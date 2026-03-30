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segunda, 30 de março de 2026
Cidade

Cobra invade residência no Jardim Embaré, mata cachorro e preocupa moradores

30 Mar 2026 - 13h35Por Jessica Carvalho R
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Cobra encontrada no parquinho do bairro - Cobra encontrada no parquinho do bairro -

Um morador do bairro Jardim Embaré, relatou um caso alarmante envolvendo a invasão de uma cobra em sua residência. O animal atacou o cachorro da família, que não resistiu após ser picado.

De acordo com o relato, a serpente teria entrado no imóvel possivelmente devido ao mato alto e à falta de limpeza em áreas próximas, situação que vem sendo motivo de preocupação entre moradores da região.

O morador, que preferiu não se identificar, afirmou que possui uma criança pequena em casa e teme pela segurança da família. Após o ataque, ele precisou matar a cobra para conseguir prestar socorro ao animal, que ainda estava vivo, mas acabou não resistindo.

Diante da situação, moradores pedem mais atenção do poder público quanto à limpeza urbana e manutenção de áreas abandonadas, visando prevenir novos incidentes e garantir mais segurança à população.

 

Cobra encontrada no parquinho do bairroCobra encontrada no parquinho do bairroCobra encontrada no parquinho do bairroCobra encontrada no parquinho do bairro

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