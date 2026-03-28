Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento e convites de missa

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Aparecido Balduino aos 85 anosde idade, ocorrido no dia 28/03/2026, na cidade de São Carlos.

Era casado com a Sra. Izaltina Tambaroci Balduino..

Deixa seus filhos: Nilza, Neuza, Nilda, Valdecir, (in memoriam Antônio), demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 28/03/2026das 13:00 h às 17:00 h no Velório Municipal de São Carlos, após seguirá o féretro para sepultamento às 17:00 no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimentodo Sr. Aparecido Balduino.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/91368

CONVITE A MISSA 7° DIA

À família do Sr. Antonio Carlos Colla

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 29/03/2026 (Domingo) às 16:00 h, no Santuário Nossa Senhora Aparecida da Babilônia. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.





CONVITE A MISSA 7° DIA

À família da Sra. Maria Thereza Grecco Zerbetto.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 31/03/2026 (Terça-feira) às 16:30 h, na Igreja São Benedito. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

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