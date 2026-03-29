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domingo, 29 de marÃ§o de 2026
ObituÃ¡rio

Grupo Matriz informa o falecimento de Osni Angelo Correia de Brito

29 Mar 2026 - 09h26Por Jessica Carvalho R
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Grupo Matriz informa o falecimento de Osni Angelo Correia de Brito -

É com imenso pesar que comunicamos o falecimento do Sr. Osni Angelo Correia de Brito.


Faleceu no dia 28/03/2026 em  São  Carlos -SP  às 17h55min com 57 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Anésia Angélica Santos Neta, os filhos Osmar, Priscilla e Renato, os demais familiares e amigos.


O inicio do velório está previsto para às 10h30min no dia  29/03/2026  no Velório Municipal de São Carlos-SP.

O sepultamento dar-se-á no dia 29/03/2026  ás 14h30min  saindo o féretro do Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

A Funerária Grupo Matriz expressa suas condolências e pede a Deus que conforte  os familiares neste momento de dor.

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