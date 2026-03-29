Grupo Matriz informa o falecimento de Osni Angelo Correia de Brito

É com imenso pesar que comunicamos o falecimento do Sr. Osni Angelo Correia de Brito.





Faleceu no dia 28/03/2026 em São Carlos -SP às 17h55min com 57 anos de idade.



Deixa viúva a Sra. Anésia Angélica Santos Neta, os filhos Osmar, Priscilla e Renato, os demais familiares e amigos.





O inicio do velório está previsto para às 10h30min no dia 29/03/2026 no Velório Municipal de São Carlos-SP.



O sepultamento dar-se-á no dia 29/03/2026 ás 14h30min saindo o féretro do Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.



A Funerária Grupo Matriz expressa suas condolências e pede a Deus que conforte os familiares neste momento de dor.

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