Corpo de homem Ã© encontrado em estado de decomposiÃ§Ã£o dentro de casa

CrÃ©dito: SCA

Na manhã desta segunda-feira (30), o senhor Luis Carlos Santos Lima, de 47 anos, foi encontrado morto dentro de sua residência, no Santa Angelina, após amigos e vizinhos estranharem seu desaparecimento desde o último sábado.

Preocupados com a falta de contato, eles decidiram entrar no imóvel e localizaram a vítima caída no chão, já em avançado estado de decomposição.

Dentro da residência, no corredor, estava a motocicleta de Luiz com a chave na ignição, o que levanta a hipótese de que ele tenha chegado em casa, passado mal e caído logo em seguida.

A Polícia Militar foi acionada, juntamente com a Unidade de Suporte Avançado (USA) do SAMU, que constatou o óbito no local e classificou a ocorrência como morte suspeita.

A perícia técnica foi acionada para investigar o caso, e o delegado de plantão foi comunicado. A causa da morte será confirmada após exames oficiais.

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