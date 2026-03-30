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segunda, 30 de marÃ§o de 2026
Santa Angelina

Corpo de homem Ã© encontrado em estado de decomposiÃ§Ã£o dentro de casa

30 Mar 2026 - 09h36Por Da redaÃ§Ã£o
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Corpo de homem Ã© encontrado em estado de decomposiÃ§Ã£o dentro de casa - CrÃ©dito: SCA CrÃ©dito: SCA

Na manhã desta segunda-feira (30), o senhor Luis Carlos Santos Lima, de 47 anos, foi encontrado morto dentro de sua residência, no Santa Angelina, após amigos e vizinhos estranharem seu desaparecimento desde o último sábado.

Preocupados com a falta de contato, eles decidiram entrar no imóvel e localizaram a vítima caída no chão, já em avançado estado de decomposição.

Dentro da residência, no corredor, estava a motocicleta de Luiz com a chave na ignição, o que levanta a hipótese de que ele tenha chegado em casa, passado mal e caído logo em seguida.

A Polícia Militar foi acionada, juntamente com a Unidade de Suporte Avançado (USA) do SAMU, que constatou o óbito no local e classificou a ocorrência como morte suspeita.

A perícia técnica foi acionada para investigar o caso, e o delegado de plantão foi comunicado. A causa da morte será confirmada após exames oficiais.

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