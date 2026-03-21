Covabra inaugura mais uma unidade no interior de SP

Covabra inaugurou loja em Valinhos - CrÃ©dito: divulgaÃ§Ã£o

A cidade de Valinhos (SP) recebeu, na sexta-feira (27), a primeira unidade do Covabra Supermercados no município. A cerimônia de inauguração contou com a presença de autoridades, colaboradores e convidados. Durante o evento, os funcionários da nova loja foram homenageados com aplausos em reconhecimento ao trabalho desempenhado. Localizada na Avenida Brasil, no bairro Jardim Santana, a unidade abriu as portas ao público logo pela manhã, marcando mais uma etapa da expansão da rede na região. O supermercado já está em funcionamento e atende diariamente, das 7h às 22h, com estrutura moderna e foco em oferecer uma experiência de compra completa aos consumidores.

A rede também confirmou novos investimentos em São Carlos com duas unidades que já estão em construção, uma na Avenida São Carlos, no prédio que abrigava a antiga fábrica Toalhas São Carlos e outra na área do Clube da Tecumseh, na região do Damha.

Fundada há mais de 30 anos, a Covabra conta atualmente com 24 lojas distribuídas em 13 cidades da região de Campinas e cerca de 5 mil colaboradores. A unidade de São Carlos será a 26ª da rede. Segundo Ronaldo dos Santos, o projeto vai além da implantação de um supermercado e prevê a revitalização gradual de toda a área. Ele destacou ainda a geração de aproximadamente 300 empregos diretos, podendo chegar a 400 vagas com a instalação de operações complementares, como cafés, lanchonetes e serviços.

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