(16) 99963-6036
segunda, 30 de marÃ§o de 2026
Valinhos

Covabra inaugura mais uma unidade no interior de SP

30 Mar 2026 - 08h18Por Da redaÃ§Ã£o
SIGA O SCA NO
SÃ£o Carlos Agora no Google News
Covabra inaugurou loja em Valinhos - CrÃ©dito: divulgaÃ§Ã£oCovabra inaugurou loja em Valinhos - CrÃ©dito: divulgaÃ§Ã£o

A cidade de Valinhos (SP) recebeu, na sexta-feira (27), a primeira unidade do Covabra Supermercados no município. A cerimônia de inauguração contou com a presença de autoridades, colaboradores e convidados. Durante o evento, os funcionários da nova loja foram homenageados com aplausos em reconhecimento ao trabalho desempenhado. Localizada na Avenida Brasil, no bairro Jardim Santana, a unidade abriu as portas ao público logo pela manhã, marcando mais uma etapa da expansão da rede na região. O supermercado já está em funcionamento e atende diariamente, das 7h às 22h, com estrutura moderna e foco em oferecer uma experiência de compra completa aos consumidores.

A rede também confirmou  novos investimentos em São Carlos com duas unidades que já estão em construção, uma na Avenida São Carlos, no prédio que abrigava a antiga fábrica Toalhas São Carlos e outra na área do Clube da Tecumseh, na região do Damha. 

Fundada há mais de 30 anos, a Covabra conta atualmente com 24 lojas distribuídas em 13 cidades da região de Campinas e cerca de 5 mil colaboradores. A unidade de São Carlos será a 26ª da rede. Segundo Ronaldo dos Santos, o projeto vai além da implantação de um supermercado e prevê a revitalização gradual de toda a área. Ele destacou ainda a geração de aproximadamente 300 empregos diretos, podendo chegar a 400 vagas com a instalação de operações complementares, como cafés, lanchonetes e serviços.

Leia TambÃ©m

PÃ¡scoa 2026 deve impulsionar consumo em atÃ© 10% nos supermercados, aponta ABRAS
Economia08h42 - 21 Mar 2026

PÃ¡scoa 2026 deve impulsionar consumo em atÃ© 10% nos supermercados, aponta ABRAS

Aposentados e pensionistas do INSS terÃ£o o 13Â° salÃ¡rio antecipado para os meses de abril e maio
Economia08h57 - 20 Mar 2026

Aposentados e pensionistas do INSS terÃ£o o 13Â° salÃ¡rio antecipado para os meses de abril e maio

Imposto de Renda 2026: quem pode ser dependente, o que pode ser abatido e quem estÃ¡ obrigado a declarar
Economia23h10 - 17 Mar 2026

Imposto de Renda 2026: quem pode ser dependente, o que pode ser abatido e quem estÃ¡ obrigado a declarar

Um em cada trÃªs brasileiros de alta renda compra pouco ou nada online, aponta estudo da Serasa
Economia07h10 - 17 Mar 2026

Um em cada trÃªs brasileiros de alta renda compra pouco ou nada online, aponta estudo da Serasa

Receita Federal divulga regras do IR 2026; declaraÃ§Ã£o comeÃ§a em 23 de marÃ§o
Economia18h35 - 16 Mar 2026

Receita Federal divulga regras do IR 2026; declaraÃ§Ã£o comeÃ§a em 23 de marÃ§o

Ãšltimas NotÃ­cias