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terÃ§a, 31 de marÃ§o de 2026
Morte suspeita

Mulher de 33 anos Ã© encontrada morta no Jockey Club

31 Mar 2026 - 12h42Por Da redaÃ§Ã£o
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Equipe da perÃ­cia e PM no local - CrÃ©dito: SCAEquipe da perÃ­cia e PM no local - CrÃ©dito: SCA

Na manhã desta terça-feira (31), uma ocorrência de morte suspeita foi registrada na Rua Rio Araguaia, no bairro Jockey Club.

A vítima, uma mulher de 33 anos, foi encontrada em parada cardiorrespiratória (PCR) dentro de sua residência. Equipes da Polícia Militar e da Unidade de Suporte Avançado (USA) do SAMU foram acionadas e, ao chegarem ao local, iniciaram imediatamente os procedimentos de reanimação cardiopulmonar (RCP).

Apesar dos esforços das equipes de socorro, a vítima não respondeu às manobras de reanimação e teve o óbito constatado ainda no local.

Segundo relato do companheiro, a mulher era usuária de drogas e álcool, além de sofrer com crises convulsivas. Durante a noite, ela teria passado mal, porém, apenas na manhã seguinte ele percebeu que a vítima não apresentava sinais de resposta, momento em que acionou o socorro.

A ocorrência foi registrada no Centro de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos. A perícia técnica foi acionada, e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde será realizado exame necroscópico para determinar a causa da morte.

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