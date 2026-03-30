Praia sem mar? Cidade do interior surpreende turistas com Ã¡guas tranquilas e areia

Praia de Ã¡gua doce chama a atenÃ§Ã£o em Rifaina, interior de SP - CrÃ©dito: reproduÃ§Ã£o

Localizada no interior paulista, a cidade de Rifaina vem chamando a atenção de turistas que buscam tranquilidade, belas paisagens e uma experiência diferente: curtir uma praia de água doce longe do litoral.

O município, que fica às margens do Rio Grande, na divisa entre os estados de São Paulo e Minas Gerais, abriga uma das praias artificiais mais conhecidas do interior paulista, formada pelas águas represadas da Usina Hidrelétrica de Jaguara.

O cenário impressiona quem visita pela primeira vez. A cidade oferece faixa de areia, águas tranquilas e estrutura turística completa, com quiosques, restaurantes e espaços para lazer ao ar livre. A tranquilidade das águas faz com que o local seja especialmente procurado por famílias com crianças e por quem deseja relaxar longe do movimento intenso das praias do litoral.

Pôr do sol e lazer atraem turistas

Além da praia de água doce, outro destaque de Rifaina é o pôr do sol, considerado um dos momentos mais bonitos do dia. O espetáculo natural costuma reunir visitantes na orla, principalmente aos finais de semana e feriados prolongados.

O local também é bastante procurado por praticantes de esportes náuticos, como jet ski, caiaque e passeios de lancha, atividades que ajudam a movimentar o turismo e a economia local.

Durante períodos de alta temporada, a cidade registra aumento significativo no número de visitantes, recebendo turistas de diversas regiões do interior paulista e também do estado de Minas Gerais.

Um destino diferente no interior paulista

Mesmo sendo uma cidade de pequeno porte, Rifaina se consolidou como um destino turístico regional, mostrando que é possível aproveitar momentos típicos de praia sem precisar viajar até o litoral.

A combinação de natureza, infraestrutura e tranquilidade transforma a cidade em uma opção atrativa para quem busca descanso, lazer e contato com a natureza em um ambiente acolhedor.

Com suas águas calmas e paisagens encantadoras, a praia de água doce de Rifaina segue conquistando visitantes e se firmando como um dos destinos mais surpreendentes do interior paulista.

Como chegar a Rifaina

A cidade de Rifaina está localizada no nordeste do estado de São Paulo, próxima à divisa com Minas Gerais, e pode ser acessada por importantes rodovias da região.

Saindo de São Carlos, o trajeto até Rifaina tem cerca de 150 quilômetros, com tempo médio de viagem de aproximadamente 2 horas e 30 minutos. O caminho mais comum é pela Rodovia Washington Luís (SP-310) até a região de Araraquara, seguindo depois por rodovias que ligam ao município de Franca e, posteriormente, até Rifaina.

Já para quem parte de Ribeirão Preto, a distância é de cerca de 100 quilômetros, com viagem média de 1 hora e 40 minutos, utilizando rodovias que passam por Franca.

Visitantes que saem da capital paulista percorrem aproximadamente 400 quilômetros, com tempo estimado de 5 a 6 horas de viagem, dependendo do trânsito e das condições das rodovias.

A cidade conta com sinalização turística e fácil acesso até a orla principal, onde está localizada a praia de água doce, principal ponto turístico do município.

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