Ministério da Saúde lança versão digital da Caderneta Brasileira da Gestante

Foto ilustrativa de caderneta de gestante - Crédito: IA

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, lançou nesta terça-feira (12) a nova Caderneta Brasileira da Gestante, que agora passa a contar também com versão digital integrada ao aplicativo Meu SUS Digital. O anúncio foi realizado na Maternidade Escola da UFRJ.

A nova caderneta reúne informações atualizadas sobre pré-natal, parto, puerpério e cuidados com o recém-nascido, além de ampliar o acesso das gestantes a conteúdos sobre saúde mental, luto materno e parental, violência obstétrica, direitos das mulheres e rede de apoio familiar.

Segundo o Ministério da Saúde, a atualização vai além de uma mudança editorial e incorpora evidências científicas mais recentes para qualificar o acompanhamento da gestação em todo o país. A ferramenta também permitirá integração entre os diferentes pontos da rede de atendimento do SUS, facilitando o acompanhamento das informações clínicas de forma prática e segura.

Além da versão digital, o governo federal informou que serão distribuídos 3,2 milhões de exemplares físicos da nova Caderneta Brasileira da Gestante em todo o Brasil.

Durante o lançamento, o ministro Alexandre Padilha destacou que a proposta é ampliar o cuidado integral às mulheres durante toda a gestação e pós-parto. “Tradicionalmente, as nossas cadernetas eram focadas no pré-natal. Agora, a gestante passa a contar com orientações mais amplas e completas sobre todo o processo da maternidade”, afirmou.

A nova edição também traz espaços específicos para registro de informações como acompanhante no parto, métodos de alívio da dor, posições para o parto, expectativas sobre cesariana e cuidados no período pós-parto, reforçando a proposta de assistência humanizada.

Outro destaque é a inclusão de conteúdos voltados ao enfrentamento da violência de gênero, racismo institucional e desigualdades no acesso à saúde, além de orientações adaptadas para populações do campo, da floresta e das águas.

Como acessar a versão digital

A Caderneta Brasileira da Gestante pode ser acessada gratuitamente pelo aplicativo Meu SUS Digital, disponível para Android e iOS, além da versão web da plataforma.

Para utilizar, a gestante deve fazer login com CPF e senha do Gov.br, acessar a seção “Miniapps” e selecionar a opção “Caderneta Brasileira da Gestante”.

Leia Também