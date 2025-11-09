Adolescente de 15 anos é a vítima fatal de acidente na Washington Luís, em Ibaté

Gol envolvido no acidente e Ana Paula no Detalhe -

Saiba Mais Segurança Colisão na SP-310 em Ibaté deixa uma pessoa morta e outras quatro feridas

Uma adolescente de 15 anos, identificada como Laura Silva das Dores, morreu em um grave acidente registrado na madrugada deste domingo (9), no km 247 da Rodovia Washington Luís (SP-310), nas proximidades do acesso ao município de Ibaté. O acidente envolveu três veículos — um Fiat Argo branco, um VW Gol vermelho e um caminhão Ford Cargo — e deixou outras quatro pessoas feridas.

Segundo o boletim de ocorrência, os veículos seguiam no sentido Araraquara, quando, por motivos ainda a serem apurados, o VW Gol, conduzido por um homem de 44 anos, passou da alça de acesso a Ibaté e tentou realizar uma manobra de marcha a ré para retornar e acessar o trevo. Nesse momento, o Fiat Argo, dirigido por um homem de 38 anos, acabou colidindo violentamente na traseira do Gol, que capotou e ficou de ponta-cabeça sobre a pista da direita, entre a faixa de rolamento e o acostamento.

Em seguida, um caminhão Ford Cargo, conduzido por um motorista de 40 anos, que vinha logo atrás, não conseguiu frear a tempo e atingiu o Gol já capotado. O impacto foi de grande intensidade e arremessou Laura, passageira do Gol, para fora do veículo. O corpo da adolescente foi encontrado sobre a faixa da esquerda, próximo ao canteiro central.

Equipes da Ecovias Noroeste, Polícia Rodoviária, Corpo de Bombeiros e Polícia Científica foram acionadas. A médica da concessionária constatou o óbito ainda no local. O corpo da jovem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de São Carlos pela Funerária Terezinha de Jesus.

O motorista do Gol sofreu lesões no tórax e na face, sendo socorrido à Santa Casa de São Carlos, onde permanece internado. Outro passageiro, de 18 anos, sofreu fraturas nas pernas, enquanto dois jovens, de 18 e 21 anos, tiveram escoriações leves e foram levados ao Hospital Municipal de Ibaté.

Os condutores do caminhão e do Fiat Argo se submeteram ao teste do etilômetro, ambos com resultado negativo para ingestão de álcool. A Perícia Técnica realizou exames no local e recolheu o disco do tacógrafo do caminhão.

As causas do acidente serão investigadas pela Delegacia de Polícia de Ibaté.

Leia Também