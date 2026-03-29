NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Maria José Carreira da Silva Taconeli, aos 61 anos de idade, ocorrido no dia 29/03/2026, na cidade de São Carlos.

Era casada com o Sr. Cláudio César Alves Taconeli.

Deixa seu filho: Gabriel, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 30/03/2026 das 07:00 h às 11:00 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro para o Crematório Bom Jesus.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Maria José Carreira da Silva Taconeli .

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/91578

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Eldio Antonio de Araujo, aos 62 anos de idade, ocorrido no dia 29/03/2026, na cidade de São Carlos.

Era casado com a Sra. Aurimara Buzinaro de Araujo.

Deixa seus filhos: Matheus, Eduardo e Vitor, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 30/03/2026 das 07:00 h às 10:45 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro para sepultamento às 11:15 no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. Eldio Antonio de Araujo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/91580

CONVITE A MISSA 7° DIA

À família da Sra. Maria Thereza Grecco Zerbetto.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 31/03/2026 (Terça-feira) às 16:30 h, na Igreja São Benedito. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

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