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domingo, 29 de marÃ§o de 2026
ObituÃ¡rio

Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

29 Mar 2026 - 15h24Por Da redaÃ§Ã£o
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Terezinha de Jesus informa nota de falecimento -

NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento da Sra. Rita de Cássia Escarelli na cidade de São Carlos/SP no dia 29/03/2026, nascida no dia 13/03/1965 aos 61 anos. O inicio do velório está marcado as 09:30 no dia 30/03/2026 no velório municipal Ibaté-SP.

Era divorciada.

Deixa seus filhos, Ricardo, Rafaela ,Lorenna, demais familiares e amigos 

O sepultamento dar-se no dia 30/03/2026 às 13:30hs, saindo do velório municipal deIbaté-SP-, para o Cemitério Municipal de Ibaté-SP

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