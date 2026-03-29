Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento da Sra. Rita de Cássia Escarelli na cidade de São Carlos/SP no dia 29/03/2026, nascida no dia 13/03/1965 aos 61 anos. O inicio do velório está marcado as 09:30 no dia 30/03/2026 no velório municipal Ibaté-SP.

Era divorciada.

Deixa seus filhos, Ricardo, Rafaela ,Lorenna, demais familiares e amigos

O sepultamento dar-se no dia 30/03/2026 às 13:30hs, saindo do velório municipal deIbaté-SP-, para o Cemitério Municipal de Ibaté-SP

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