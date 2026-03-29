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domingo, 29 de marÃ§o de 2026
ObituÃ¡rio

Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento e convites de missa

29 Mar 2026 - 09h27Por Jessica Carvalho R
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Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento e convites de missa -

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Angelo Demicio Migliato, aos 84 anos de idade, ocorrido no dia 28/03/2026, na cidade de São Carlos.

Era viúvo.

Deixa seus filhos: Marcio, Evandro e Mário Sergio, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 29/03/2026 das 12:00 h às 16:00 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro para sepultamento às 16:30 no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. Angelo Demicio Migliato.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/91533

 

 

CONVITE A MISSA 7° DIA

À família do Sr. Antonio Carlos Colla

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 29/03/2026 (Domingo) às 16:00 h, no Santuário Nossa Senhora Aparecida da Babilônia. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.


 

CONVITE A MISSA 7° DIA

À família da SraMaria Thereza Grecco Zerbetto.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 31/03/2026 (Terça-feira) às 16:30 h, na Igreja São Benedito. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

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