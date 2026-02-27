Pedestre atropelado por ciclista na Washington Luís é identificado

Santa Casa de São Carlos - Crédito: divulgação

Um homem de 47 anos foi identificado como a vítima de um atropelamento registrado na madrugada desta sexta-feira (27), na Rodovia Washington Luís (SP-310), na altura do km 234,1, na região de São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar Rodoviária foi acionada para atender a um acidente envolvendo um ciclista e um pedestre, no sentido capital-interior. No local, os policiais encontraram apenas marcas de sangue na pista.

Segundo as informações apuradas, o ciclista, de 55 anos, seguia pela rodovia quando o pedestre tentou atravessar do canteiro central em direção ao acostamento, sendo atingido. Com o impacto, ambos caíram no acostamento.

O pedestre foi socorrido pela equipe de resgate da concessionária que administra a rodovia e encaminhado à Santa Casa, onde permaneceu internado em estado grave, inconsciente e intubado. Já o ciclista foi levado por meios próprios a uma unidade hospitalar particular, onde recebeu atendimento e ficou em observação.

A perícia foi acionada e esteve no local para os trabalhos técnicos. Inicialmente, o pedestre não portava documentos e não havia sido identificado. Posteriormente, a identidade foi confirmada pelas autoridades.

O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e será investigado pelo 1º Distrito Policial de São Carlos.

