sexta, 27 de fevereiro de 2026
Segurança

Atropelamento deixa vítima em estado grave na Rodovia Washington Luís em São Carlos

27 Fev 2026 - 07h29Por Jessica CR
Atropelamento deixa vítima em estado grave na Rodovia Washington Luís em São Carlos - Crédito: SCA Crédito: SCA

Um atropelamento com vítima em estado grave foi registrado na manhã desta sexta-feira (27), na Rodovia Washington Luís (SP-310), no km 234, sentido capital–interior, próximo à base da Polícia Rodoviária, em São Carlos.

Equipes da concessionária foram acionadas após a informação de que havia uma pessoa caída no canteiro lateral do acostamento. Ao chegarem ao local, encontraram a vítima inconsciente.

Diante da gravidade do quadro, a equipe realizou a intubação ainda na cena da ocorrência. Há indícios de que o homem tenha sido vítima de atropelamento, porém nenhum veículo foi localizado nas proximidades e nenhum condutor permaneceu no local.

Após os primeiros atendimentos, a vítima foi socorrida em estado grave e encaminhada à Santa Casa de São Carlos. Até o momento, a identidade e a idade da vítima não foram informadas.

