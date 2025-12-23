Morre mais uma vítima de acidente na SP-215; jovem de 21 anos era estudante da UFSCar

Fiesta envolvido na colisão e Ana Clara no detalhe - Crédito: SCA e redes socias

A estudante da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), Ana Clara de Oliveira Faria, de 21 anos, morreu durante a madrugada desta segunda-feira (22) após se envolver em um grave acidente de trânsito na Rodovia SP-215, na altura do km 180, em Ribeirão Bonito (SP). A colisão ocorreu no fim da noite de domingo (21) e deixou outras duas pessoas mortas no local e outras três feridas.

Ana Clara estava em um Ford Fiesta com placas de Cândido Mota, que colidiu frontalmente com um Peugeot 206 de São Carlos. Ela ocupava o banco traseiro do veículo, onde também estavam o pai e o irmão, que sofreram ferimentos. A jovem chegou a ser socorrida com vida e encaminhada inicialmente ao Pronto-Socorro de Ribeirão Bonito, sendo posteriormente transferida para a Santa Casa de São Carlos, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos.

O velório de Ana Clara será realizado a partir das 7h desta terça-feira (23), no Velório Municipal de Cândido Mota. O sepultamento também ocorrerá nesta terça-feira, em horário ainda a ser definido.

As outras duas vítimas fatais foram identificadas como Antonio Donizetti Candido Junior, de 45 anos, e Adriana Cristina dos Santos Pereira, de 40 anos, que estavam no Peugeot 206. Ambos morreram ainda no local do acidente.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, o Peugeot seguia no sentido Ribeirão Bonito–São Carlos quando, por razões que ainda serão apuradas, invadiu a faixa contrária e colidiu de frente com o Ford Fiesta, que trafegava no sentido oposto.

No Fiesta, o irmão de Ana Clara, de 26 anos, era quem conduzia o veículo. Ele ficou preso nas ferragens e foi socorrido em estado grave, com fraturas nos membros inferiores e diversas escoriações. Já o pai de 50 anos, que ocupava o banco dianteiro, sofreu ferimentos leves.

A rodovia é de pista simples, com sinalização de faixa contínua, conforme informou a Polícia Rodoviária. A perícia técnica foi acionada e realizou os trabalhos durante a madrugada. O

O caso foi registrado como homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, conforme o Código de Trânsito Brasileiro, e será investigado pela Polícia Civil, que busca esclarecer as causas exatas da colisão.

