segunda, 22 de dezembro de 2025
Colisão frontal na SP-215 deixa dois mortos e três feridos em Ribeirão Bonito

22 Dez 2025 - 06h52Por Da redação
Antonio Donizeti, umas das vítimas do acidente - Crédito: Maycon MaximinoAntonio Donizeti, umas das vítimas do acidente - Crédito: Maycon Maximino

 

Um grave acidente de trânsito registrado no fim da noite de domingo (21) deixou duas pessoas mortas e outras três feridas na Rodovia SP-215, na altura do km 180, em Ribeirão Bonito (SP).

As vítimas fatais foram Antonio Donizetti Candido Junior, de 45 anos, e Adriana Cristina dos Santos Pereira, de 40 anos, que ocupavam um Peugeot 206 com placas de São Carlos. Ambos morreram ainda no local.

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, o Peugeot seguia no sentido Ribeirão Bonito–São Carlos quando, por motivos que ainda serão apurados, invadiu a faixa contrária e colidiu frontalmente com um Ford Fiesta de Cândido Mota/SP  trafegava no sentido oposto.

No Ford Fiesta estavam três ocupantes. O condutor, de 26 anos, ficou preso nas ferragens e foi socorrido em estado grave ao Pronto-Socorro de Ribeirão Bonito, com fraturas nos membros inferiores e diversas escoriações. Um homem de 50 anos, que estava no banco dianteiro, sofreu ferimentos leves. Já uma jovem de 21 anos, que ocupava o banco traseiro, também foi socorrida, mas devido à gravidade do estado de saúde, precisou ser transferida para a Santa Casa de São Carlos.

A rodovia onde ocorreu o acidente é de pista simples, com sinalização de faixa contínua, segundo a Polícia Rodoviária. A perícia técnica foi acionada e realizou os trabalhos no local durante a madrugada. Os corpos das vítimas fatais foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML).

O caso foi registrado como homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, conforme o Código de Trânsito Brasileiro, e será investigado pela Polícia Civil para apurar as causas exatas da colisão.

