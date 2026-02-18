(16) 99963-6036
Legítima defesa

Morre homem que foi esfaqueado pelo enteado em Ibaté

18 Fev 2026 - 08h41Por Da redação
Um homem de 43 anos morreu após ser esfaqueado na noite do dia 1º de fevereiro, em uma residência localizada na Rua José Graciano, no Conjunto Habitacional Comendador Nello Morganti, em Ibaté. A vítima estava internada na Santa Casa de São Carlos e faleceu na madrugada desta quarta-feira. 

De acordo com o boletim de ocorrência, guardas municipais foram acionados para atender a uma denúncia de que um indivíduo havia sido golpeado com faca pelo enteado. Ao chegarem ao local, encontraram a vítima ainda com vida, sendo socorrida ao hospital da cidade. O estado de saúde era considerado grave.

Segundo relato da companheira da vítima, de 32 anos, o casal havia realizado um churrasco na residência. Após o término do encontro, os dois permaneceram na casa, momento em que teria iniciado uma discussão motivada por ciúmes. Ainda conforme o depoimento, o homem teria partido para agressões físicas contra ela, incluindo um soco no rosto.

O filho da mulher, um adolescente de 16 anos, teria chegado à residência durante a agressão e, ao presenciar a cena, pegou uma faca e desferiu um golpe contra o padrasto. Após o ocorrido, o jovem deixou o local, mas retornou pouco depois e foi conduzido ao plantão policial.

A perícia técnica foi acionada e a faca utilizada foi apreendida. Em depoimento, o adolescente afirmou que agiu para defender a mãe das agressões. Familiares relataram que a mulher já havia sido vítima de episódios anteriores de violência doméstica.

A autoridade policial deliberou pela entrega do adolescente à tia, mediante termo de compromisso, entendendo que ele teria agido em legítima defesa de terceiro. O caso será encaminhado à Vara da Infância e Juventude da comarca responsável.

A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu às 3h17 desta quarta-feira (18), após complicações no quadro clínico. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico. O caso seguirá sob investigação pela Delegacia de Polícia de Ibaté.

